ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಪಲಾಸಿಯೊ ಅಗುವಾಡಾ' ಎಂಬುದು ₹830 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ, ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾ. ಜಿವಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಕಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತಂಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ₹21 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೋವಾದ ಒಂದು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಲ್ಲಾ ಒಂದಿದೆ. ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು ತೀರಾ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಇದರ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ! ಅದೇ ಗೋವಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಪಲಾಸಿಯೊ ಅಗುವಾಡಾ' (Palacio Aguada). ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ, ಸುಮಾರು $100 ಮಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು 830 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ರೂಪಾಯಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಖಾಸಗಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ರಮಣೀಯ ಅಗುವಾಡಾ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಐದು ಎಕರೆಗಳ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ತಾಣವು ಕೆಂಪು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ (ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ) ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಮೊರೊಕನ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು
ಈ ಭವ್ಯ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ಗಳು (Suites) ಇದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಲವು ಸುಂದರ ಜಾಗಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಲ್ಲಾದ ಒಳಗಿರುವ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಾಗಿದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಕಮಾನು ಶೈಲಿಯ ಭವ್ಯ ಛಾವಣಿಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಪಲಾಸಿಯೊ ಅಗುವಾಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಂತಲ್ಲ. ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ' (Invite-only) ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು Airbnb ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಗೋವಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಪಲಾಸಿಯೊ ಅಗುವಾಡಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ (Request an Invitation) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಅರಮನೆಯ ಒಡೆಯರು ಯಾರು?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಲ್ಲಾದ ಮಾಲೀಕರು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಕಿ ರೆಡ್ಡಿ. ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಂಧನ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ 'ಜಿವಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್' (GVK Group) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಿಂಕಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ (Socialite) ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಟಿ. ಸುಬ್ಬರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ವಿಶಾಲವಾದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ನಗರದ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಓಯಸಿಸ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಲ್ಲಾದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ 'ಕಾಂಡೆ ನಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್' (Conde Nast Traveller) 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಣ್ಯರಾದ (Socialite) ಜಿಮ್ಮಿ ಗಜ್ದಾರ್ ಎಂಬುವವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗವು ಅವರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ (New Year Parties) ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಪಿಂಕಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ದಂಪತಿಗಳು 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪಲಾಸಿಯೊ ಅಗುವಾಡಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದ ಅವರು, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಿಮ್ಮಿ ಗಜ್ದಾರ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಈ ಭವ್ಯ ಮನೆಯನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಲಾಸಿಯೊ ಅಗುವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ₹21 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ರಾತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
"ಪಲಾಸಿಯೊ ಅಗುವಾಡಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ 10 ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 20 ಅತಿಥಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ತಂಗಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಪ್ತ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು, ರಾಯಲ್ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾದ ರಜೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಹಸ್ಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.