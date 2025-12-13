- Home
- Travel Movies: ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ
Travel Movies: ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ದ್ವೇಷ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವು.
Image Credit : social media
ಚಾರ್ಲಿ
- ಭಾಷೆ: ಮಲಯಾಳಂ
- ತಾರಾಗಣ : ದುಲ್ಖರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಪಾರ್ವತಿ ಮೆನನ್
- ಒನ್ ಲೈನ್: ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪಯಣ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯೇ ಚಂದ.
Image Credit : Social Media
ಹೇ ಜವಾನಿ ಹೈ ದಿವಾನಿ
- ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ
- ತಾರಾಗಣ : ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕಲ್ಕಿ ಕೋಚ್ಲಿನ್, ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್
- ಒನ್ ಲೈನ್: ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಸಾಹಸ, ಪ್ರೀತಿ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ.
Image Credit : X/Films and Stuffs
96
- ಭಾಷೆ: ತಮಿಳು
- ತಾರಾಗಣ : ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ಒನ್ ಲೈನ್: ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಥೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಥೆ.
Image Credit : instagram
ಝಿಂದಗೀ ನಾ ಮಿಲೇಗಿ ದುಬಾರ
- ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ
- ತಾರಾಗಣ : ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್, ಫರಾನ್ ಅಖ್ತರ್, ಅಭಯ್ ಡಿಯೋಲ್
- ಒನ್ ಲೈನ್: ಸ್ಪೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ
Image Credit : social media
ಒಲವೇ ಮಂದಾರ
- ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ
- ತಾರಾಗಣ : ಶ್ರೀಕಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷ
ಒನ್ ಲೈನ್: ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಯುವಕನ ಕಥೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೀವೆ ನೋಡಿ.
Image Credit : social media
ನೀತಾಮ್ ಒರು ವಾನಮ್
- ಭಾಷೆ: ತಮಿಳು
- ತಾರಾಗಣ : ಅಶೋಕ್ ಸೆಲ್ವಂ, ರೀತು ವರ್ಮಾ
- ಒನ್ ಲೈನ್: ಮೂರು ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
Image Credit : social media
ನೀಲಾಕಾಶಂ ಪಚ್ಚಕಡಲ್ ಚುವುನ್ನ ಭೂಮಿ
- ಭಾಷೆ: ಮಲಯಾಳಂ
- ತಾರಾಗಣ : ದುಲ್ಖರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಸನ್ನಿ ವಾಯ್ನೆ
- ಒನ್ ಲೈನ್: ಕೇರಳದಿಂದ ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಕಥೆ
Image Credit : social media
ಕರ್ವಾನ್
- ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ
- ತಾರಾಗಣ : ದುಖರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್, ಮಿಥಿಲಾ ಪಾಲ್ಕರ್
- ಒನ್ ಲೈನ್: ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಕಥೆ
