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- Yash- Ramayana: 'ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ'.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?!
Yash- Ramayana: 'ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ'.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?!
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಷೆ, ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭೇದಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್’ (Ramayana: Rise of a Legend) ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯಶ್, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX), ನಟರು ಅಥವಾ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
“ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾ, ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು” ಎಂಬುದು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿರುವ ಜನರು ಅದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು. ಕಥೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಯಶ್ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ರಣಬೀರ್ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಶ್ರಮ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಯಶ್ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಯಶ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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