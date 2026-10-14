ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ 400 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 'ಅನ್ನಪೂರ್ಣ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ದಿನಸಿ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ‘ರಶ್ಮಿಕಾ ದೇವರಕೊಂಡ’ ಎಂದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಂಗತಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ? ನೋಡಿ..
400 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ’ ಆದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ! ಒಂದು ವರ್ಷದ ದಿನಸಿ ದಾನ!
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ 400 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದಿನಸಿ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಮ್ಮ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
400 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ದಿನಸಿ ನೆರವು!
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಇದೀಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ದ 400 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದಿನಸಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಿದೆ.
‘ಜಯಮ್ಮ’ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ!
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ‘ಜಯಮ್ಮ’ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೈಜ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಜಯಮ್ಮನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಜ ಜೀವನದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗಲಿ!
ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯದೇ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಮುಂದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶದ ಸಾರ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಲಿದೆ?
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 75 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, 10 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, 3 ಕೆಜಿ ರಾಗಿ, 10 ಲೀಟರ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ವಿಧದ ಒಟ್ಟು 15 ಕೆಜಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್, ತಲಾ 3 ಕೆಜಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಕೆಜಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ತಲಾ 500 ಗ್ರಾಂ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮಹಬೂಬ್ನಗರ, ಅನಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಚ್ಚಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಯ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ನೆರವು ತಲುಪಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ’ ಬದಲು ‘ರಶ್ಮಿಕಾ ದೇವರಕೊಂಡ’!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ‘ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ’ ಬದಲಿಗೆ ‘ರಶ್ಮಿಕಾ ದೇವರಕೊಂಡ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ‘ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿನ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ನ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ’ರಶ್ಮಿಕಾ ದೇವರಕೊಂಡ (Rashmika Deverakonda) ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸಮಾಚಾರ ಎಂದು ಚರ್ಚೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇದೀಗ 400 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ದಿನಸಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ‘ಜಯಮ್ಮ’ ಪಾತ್ರದ ಗುಣಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.