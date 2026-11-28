ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,790 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.28): ಯಶ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 23 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,000 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಯಶ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾರಾಗಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ₹10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್’ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಮಾನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆ ಇದೀಗ ₹1,790 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
23ನೇ ದಿನ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ವಾರದ ಗಳಿಕೆ ₹564.60 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹675.05 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹299.15 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ (₹357.10 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್) ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹128.35 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ (₹152.85 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 23ನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರ ₹8.45 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ Sacnilk ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ₹1,000.55 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹1,195.10 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ₹595 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹1,790.10 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ₹1,788.06 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2’ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಮಾನದ ಜಾಗತಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ
₹1,790.10 ಕೋಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ ₹1,813.39 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ದಂಗಲ್’ ₹2,070.30 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ‘ರಾಮಾಯಣ’ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ₹23.29 ಕೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ‘ದಂಗಲ್’ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗಳಿಕೆ ಬೇಕಿದೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ?
ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ₹6.16 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ₹7.26 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ₹1.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಭಾನುವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ₹5.86 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ₹6.20 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 29ರ ಭಾನುವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ₹1.03 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ (NCR) ₹73.06 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಆರಂಭ
ಈ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ‘ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ’ ಮತ್ತು ‘ಗುನ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ9’ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹4 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ (₹4.70 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್) ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ನಟನೆಯ ‘ಗುನ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ9’ ಚಿತ್ರವು ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹3.65 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ (₹4.30 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ತನ್ನ 23ನೇ ದಿನವೂ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್' ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.