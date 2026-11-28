2027ರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ 'ಕಿಂಗ್ ಕಿಚ್ಚ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಿರುದು, ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್, ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ಗೆ 'ಕಿಂಗ್ ಕಿಚ್ಚ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಿರುದು ನೀಡಿದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್! ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರಣ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kichcha Sudeep) ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ (Jigi Prem) ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್' ಸಿನಿಮಾ (Dada on Holidays) ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಿರುದೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಬಿರುದು ಯಾವುದು? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಗತ್ತು, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 'ಕಿಂಗ್ ಕಿಚ್ಚ' (KING KICHCHA) ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಿಂಗ್ ಕಿಚ್ಚ' ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಈ ಹೊಸ ಬಿರುದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 'ಕಿಂಗ್ ಕಿಚ್ಚ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ಸುದೀಪ್ ರಾಜ' ಅಥವಾ 'ಮಹಾರಾಜ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ 'ಕಿಂಗ್ ಕಿಚ್ಚ' ಎಂದಿರುವುದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯೇ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನೈಜ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಿರುದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಬರೆದ ಪ್ರೇಮ್!
ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್, ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. 'ಹೋಲಿಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇವನ ಸಮ' ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಗುಣ, ಗತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ನೀಡಿರುವ ಸುಳಿವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಎದುರು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಂಗ್, ಮಚ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್!
'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್, ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾಡುವ ಮಾಸ್ ಕಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಬದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ, ಮನರಂಜನೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಥೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚನ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಗೆಟಪ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರದ ಅಂಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಲುಂಗಿ ಧರಿಸಿರುವ ಕಿಚ್ಚ, ಟಪೋರಿ ಶೈಲಿಯ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಡೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದಾಗಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನೆರವೇರಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ 2027ರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ 'ಕಿಂಗ್ ಕಿಚ್ಚ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಿರುದು, ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್, ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.