ಪತಿ ರಾಮು ನಿಧನದ ನೋವಿನಿಂದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೂ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು.
ಪತಿ ರಾಮು ನಿಧನದ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಲಾಶ್ರೀಗೆ ಅಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದ ಆ ಮಾತುಗಳೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ! ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ (Malashri) ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಲವು ನೋವಿನ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮು ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿವೆ. ಅಪ್ಪು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮು ಮತ್ತು ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ದಂಪತಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಆದರೆ 2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಾಮು ನಿಧನರಾದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿತ್ತು. ಪತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ರಾಮು ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಪ್ತರ ಮನೆಯ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ!
ಪತಿ ರಾಮು ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪುನೀತ್, ಅಂದು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರಂತೆ.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ಅಪ್ಪು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಬೇಕು. ದುರ್ಗಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ತರ ಇರಬೇಕು ನೀವು" ಎಂದು ಪುನೀತ್ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ರಾಮು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು!
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ಪತಿ ರಾಮು ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಪುನೀತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. "ನಮ್ಮ ರಾಮು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೂ ಖುಷಿಪಡಲಿ" ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಪುನೀತ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದವು. ದುಃಖದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಜೀವನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಅಪ್ಪು ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಅಪ್ಪು ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ!
ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಪತಿ ರಾಮು ನಿಧನದ ನೋವಿನಿಂದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೂ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2021ನೇ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ದುಃಖದ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ತಾವು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪು ನೀಡಿದ್ದ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಪ್ಪು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.