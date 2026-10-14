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- ANNAPURNA: ಕನ್ನಡತಿ, ತೆಲುಗುನಾಡಿನ ಸೊಸೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಅನ್ನಪೂರ್ಣ'
ANNAPURNA: ಕನ್ನಡತಿ, ತೆಲುಗುನಾಡಿನ ಸೊಸೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಅನ್ನಪೂರ್ಣ'
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಬಾರಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ‘ಅನ್ನಪೂರ್ಣ’ ಸುದ್ದಿ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಒಂದು ವರ್ಷ ದಿನಸಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ' ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ! !
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಎಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ 400 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದಿನಸಿ ನೆರವು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ‘ಜಯಮ್ಮ’ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜಯಮ್ಮನಿಗೂ ನನಗೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ!
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಜಯಮ್ಮನಿಗೂ ತನಗೂ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಗುಣ ಜಯಮ್ಮನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
400 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ದಿನಸಿ ನೆರವು!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಒಟ್ಟು 400 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಬಾರಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಸಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ನೆರವಿನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ನೋವು, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೆರವು ನೀಡಿದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಲಿದೆ?
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಿಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 75 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, 10 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, 3 ಕೆಜಿ ರಾಗಿ, 10 ಲೀಟರ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ವಿಧದ ಒಟ್ಟು 15 ಕೆಜಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್, ತಲಾ 3 ಕೆಜಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಕೆಜಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ತಲಾ 500 ಗ್ರಾಂ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮಹಬೂಬ್ನಗರ, ಅನಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಚ್ಚಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಯ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ನೆರವು ತಲುಪಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗಳಾಚೆಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಣಬಾಲಿ’ಯ ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಗುಣಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ 400 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅವರ ನಡೆ, ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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