Know your market value: ಸಂಬಳದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಿಕ್ಕ ಆಫರ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ 'ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್' ಮತ್ತು 'ಫ್ರೀ ಕಾಫಿ' ಎಂಬ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸಂಬಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?, ಯಾರು ಆ ಯುವಕ?
ಸೈಮನ್ ಇಂಗಾರಿ ಎಂಬುವವರು 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ₹1.2 ಲಕ್ಷದ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನ್ನ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದರೂ, ಆತನಿಗೆ ಗುರಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿತ್ತು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೈರಿಂಗ್ ತಂಡವು ಹಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು. "ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (Work Culture) ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿಮೆ, ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು" ಎಂದು ಹಲವು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಕೇವಲ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆಫೀಸಿನ ಫ್ರೀ ಕಾಫಿಯಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀಡುವ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬೇಕು."
ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಪಂದನೆ
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.8 ಲಕ್ಷದ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ದೊರೆಯಿತು! ಇದು ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಫರ್ಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಗೌರವವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 'ಫ್ರೀ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್' ಅಥವಾ 'ಗ್ರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್' ಎಂಬ ಪದಗಳು ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಬಳಸುವ ಆಕರ್ಷಕ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಗುರುತಿಸಿ, ಬರಿ ಭರವಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ" ಎಂಬುದು ಈ ಲೇಖನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠದಂತಿದೆ.