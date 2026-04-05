ಅಮೆರಿಕದ C-130 ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಇರಾನ್; ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳಿವೆ?
C-130 Super Hercules India: ಅಮೆರಿಕದ C-130 ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಮಾನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಈ ವಿಮಾನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಬಳಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ವಿಮಾನವೊಂದನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರಿಯಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ವಿಮಾನ 'C-130' ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ವಿಮಾನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
C-130 ವಿಮಾನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
C-130 ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸೇನಾ ಸಾರಿಗೆ (Transport) ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹580 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹750 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು C-130 ವಿಮಾನಗಳಿವೆ?
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 12 C-130 ವಿಮಾನಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಸಾಗಾಟದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ಸೈ ಎನ್ನುವ ವಿಮಾನ
C-130 ವಿಮಾನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ರನ್ವೇ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೂ ಇಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಕಚ್ಚಾ ಹಾದಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೂರದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರಲಿ, ಇತರ ವಿಮಾನಗಳು ತಲುಪಲಾಗದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸೇನಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಈ ವಿಮಾನವು ಸುಮಾರು 19 ರಿಂದ 20 ಟನ್ ಸರಕನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸೇನಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಇದು 92 ಸೈನಿಕರು ಅಥವಾ 64 ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಯುದ್ಧದ ನೆರವು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ C-130 ವಿಮಾನವು ದಟ್ಟ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವೇಳೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
