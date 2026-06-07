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- ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಕರ್ಮದ ಸಿಹಿ ಫಲ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಕರ್ಮದ ಸಿಹಿ ಫಲ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ
Baba vanga prediction ಜೂನ್ 2026 ರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ. ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದು
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತುರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವನೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ಆರಂಭವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ಆರಂಭವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಿಂಕೆಯ ಮಳೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
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