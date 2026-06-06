ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಲು ಕಾರಣ ಇದೇ ನೋಡಿ
Female life expectancy secrets: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಂತೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ! ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವಾಸಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಜೈವಿಕ ರಚನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಯುಕೆಯ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್ ಏಜಿಂಗ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾರಾ ಹಾರ್ಪರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ಹವ್ಯಾಸಗಳು
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾರ್ಪರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪುರುಷರಲ್ಲಿರುವ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರ ಈ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
'ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್' (Estrogen) ಹಾರ್ಮೋನ್
ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ (ಜೆಂಡರ್) ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. 'ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್' (Estrogen) ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ (ಇಮ್ಯುನಿಟಿ) ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು (ಯುರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್) ತಡೆಯಲು, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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