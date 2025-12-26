ಮದ್ವೆಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದೂರವಾದ ನವ ದಂಪತಿ, ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ!
Pune doctor couple divorce: ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಮದುವೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕಿಂಗ್
ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ದೂರವಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತಕಾರಿ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವಧು-ವರರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ 24 ಗಂಟೆಗಳೂ ಕಳೆದಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕಿಂಗ್.
ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ದಂಪತಿ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ನಡುವೆ ಗಂಭೀರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಪತಿ
ಮಹಿಳೆಯ ವಕೀಲರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನೆಂದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ (ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.
ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು
ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದಳು. ಅವರ ಮದುವೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿವಾದಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಪತಿ ಸಕಾಲಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ
ಮದುವೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ 18 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈಗ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ
ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
