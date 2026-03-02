Physical relationship ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳು. ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಹಜ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ.ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಣ
ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸಹ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವು ತೀವ್ರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ-ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಿರಬೇಕು,. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ದಂಪತಿಗಳು ಸಹ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಚತುರ್ಥಿ-ಅಷ್ಟಮಿ
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ಸಹ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಶ್ರಾದ್ಧ
ಶ್ರಾದ್ಧವು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವ ಸಮಯ. ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪೂಜೆಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು ಮತ್ತು ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಅಥವಾ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಉಪವಾಸದ ಸಮಯ
ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವವರು ಆ ದಿನದಂದು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉಪವಾಸದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಆ ದಿನದಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಂಗಳವಾರ
ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದರೆ, ಜನಿಸುವ ಮಗು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶನಿವಾರ
ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಪಾಪಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನದಂದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ
ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದಿನದಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ವಾರದ ಈ ದಿನ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಅಶುಭ ದಿನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾರದ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಶುಭ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಂಪತಿಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಬಹುದು.