ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆದಳು ತಮ್ಮನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಕ!
Malaysia incest case: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಲುವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸತ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ನವಜಾತ ಶಿಶು ಹೊರಗಿನವರ ಮಗುವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು…
ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮಗು
ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಟೆರೆಂಗ್ಗಾನು ರಾಜ್ಯದ ಬೆಸುಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಭಯಭೀತರಾದರು. ಮಗು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಸುಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಲುವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸತ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ನವಜಾತ ಶಿಶು ಹೊರಗಿನವರ ಮಗುವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ
ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ 16 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ತಂದೆ ಆಕೆಯ 14 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.
ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಾಲಕಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ನಂತರ ಬಾಲಕಿ ಮಗುವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಬಸುತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವಾರ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ
ಮಗುವಿನ ಪತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಪಿಡಿಆರ್ಎಂ (ರಾಯಲ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್) ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ವಾರದ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕಾನೂನಿನ ಎರಡು ಗಂಭೀರ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಸೆಕ್ಷನ್ 317. ಮಗುವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ 376B. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದೊಳಗಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಅಪರಾಧೀಕರಣ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಆರರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.