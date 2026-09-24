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- ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ನಂತರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ: ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ!
ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ನಂತರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ: ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ!
2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 35-40 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಬಳಿಕ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನುOTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಆಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ
2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೌಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು, 35-40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ವೀಕ್ಷಕರು, ಆಪ್ತಮಿತ್ರದ ನಂತರದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಆಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಬುಕ್ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಾರರ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ವೇಷ್ಟಿಗೇಶನ್ ಕಥೆಗೆ 10ರಲ್ಲಿ 8.3 ರಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾ? ಯಾವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಶಿವಲಿಂಗ (Shivalinga)
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವೇದಿಕಾ, ಊರ್ವಶಿ, ಅಶೋಕ್, ವಿನಯಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಅವಿನಾಶ್, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಬಡಿತ ಪಕ್ಕದವರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧುಕೋಕಿಲ ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿ ಅವರ ನಗುವಿನ ಕಚಗುಳಿ ಹಾರರ್ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಜೊತೆ ಜೇನು ಸೇರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಿಕಾ ನಟನೆಯನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯಾ ಅವರ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು?
ನಾಯಕ ನಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಹೀಂ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿ ನಾಯಕನ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾರಿವಾಳವೊಂದು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಹೀಂಗೂ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಗಿರೋ ಲಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾದ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕತೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕಾ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು Sun NXT ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿವಲಿಂಗ ಸಿನಿಮಾವೂ ತಮಿಳಿನ ರಾಘವ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಟನೆಯ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ZEE5 ಮತ್ತು Prime Videoದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
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