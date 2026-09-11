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- ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾ? EPFOಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹10,750 ಕಟ್ಟಿ; ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ!
₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾ? EPFOಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹10,750 ಕಟ್ಟಿ; ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ!
EPF: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹10,750 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,750... 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ?
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತವಾಗುವ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಲು ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,750 ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾದರೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಸುಮಾರು 24-25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ತಲುಪಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ.
PF ಹಣ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ?
ಇಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ವೇತನದ 12% ಇರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯೂ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲು ಒಂದೇ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ; ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತವಾಗುವ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ 'ಇಷ್ಟೇನಾ?' ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಣ ಸೇರಿದಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ, ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಲು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಆ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಹಣ ಮತ್ತು ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಬದಲು 22 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಇದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹76.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ₹24.9 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕೆಲಸದ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸದ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಮೊತ್ತವು ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಬಡ್ಡಿಯೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿದರೆ?
ಇಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (VPF) ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,750 ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹6,000 ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಪಾಲು ₹16,750 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ, ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹1.58 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ VPFಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಲು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಮುನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
EPFನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಪಿಎಫ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರಂತರ ಉಳಿತಾಯ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮೊತ್ತವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇರುತ್ತಿದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು, VPF ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ, ನಿವೃತ್ತಿ ಗುರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ₹1 ಕೋಟಿ, ₹76.6 ಲಕ್ಷ, ₹1.58 ಕೋಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಊಹೆಯ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದು.