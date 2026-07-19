ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್, ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.19): ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆಯ (EPFO) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ (PF) ಖಾತೆಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್ (e-Nomination), ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೇಮ್, ಇಡಿಎಲ್ಐ (EDLI) ವಿಮೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒನ ಇತರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ (Verification) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ (PAN), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕರು ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೇ ಸರಳ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಫೋಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
- ಇಪಿಎಫ್ಒನ ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (Unified Member Portal) ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (UAN), ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
- ನಂತರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತೆರಳಿ 'ಫೋಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇವ್ (Save) ಮಾಡಿ.
- ಫೋಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ?
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಇರುವುದರಿಂದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತ, ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ವಿಮೆ (EDLI) ಮುಂತಾದ ಸೇವೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಮಿನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಲೇಮ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೂಡ ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಅರ್ಹ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.