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ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ & ಸೋಬರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ

ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Sep 06 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕುರ್ತಾ ಅಥವಾ ಟೀ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಜೀನ್ಸ್-ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

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ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಡೈಮಂಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಡೈಮಂಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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