ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕುರ್ತಾ ಅಥವಾ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಜೀನ್ಸ್-ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
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