ಕೋತಿ ಓಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಂತ್ರ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಂಗಗಳು
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮಂಗ ನಾಡು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಂಗಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಿವೆ. ಮನೆ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ವೆ. ಮಂಗಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಂಗಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತವೆ?
ಮಂಗಗಳು ತಮ್ಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಲಂಗೂರ್ (ಮುಸುವ) ಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಗೂರ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂಗಗಳು ಭಯಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜೋರಾದ ಶಬ್ಧ
ಜೋರಾದ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಂಗಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತು
ಮಂಗಗಳು ಸಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಭಯಪಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ನೀವು ಮಂಗ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಬಹುದು.
ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಕೆಲವರು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಕಾಣಿಸುವ ಬೆಳಕು ಮಂಗಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟನ್ನು ಮಂಗಗಳ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರೇ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಹಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗ, ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಗಳು ಬರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಂಗಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.
ನಕಲಿ ಹಾವು
ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ನ ನಕಲಿ ಹಾವು ಇಟ್ಟರೆ ಮಂಗಗಳು ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಪಟಿಕದ ನೀರು
ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಪಟಿಕವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮಂಗಗಳು ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಟಕಿ, ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಜಾಲಿ ಹಾಕಿ
ಮಂಗಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಿಟಕಿ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜಾಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಡದಿರುವುದು ಕೂಡ ಮಂಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.ಮಂಗಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕೆಣಕುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮಂಗಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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