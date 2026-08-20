ಪಾತ್ರೆ ಹೊಳಿತಿದ್ರೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಳೆಗುಂದಿದ್ಯಾ? ಅರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ನೀಡಿ
ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಪಾತ್ರೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಳೆಗುಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಳೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.
ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏಕೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ?
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಜಿಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಒಣಗಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೊಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಯ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಉಜ್ಜಿ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಜಾಗಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಕೊನೆಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಜಿಡ್ಡು, ಧೂಳು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಬಳಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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