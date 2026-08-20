ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ 'ಬಾಲಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಎಂಬ 4-ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು 5-ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ವಿಮಾನಯಾನ, ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕಿಂತಮಣಿ, ಉಬುದ್, ಉಲುವಾಟು ದೇವಾಲಯದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಮಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ನೀವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು IRCTC ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ 'ಬಾಲಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಎಕ್ಸ್-ಹೈದರಾಬಾದ್' (Bali Paradise Ex-Hyderabad) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 4-ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು 5-ದಿನಗಳ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ವಿಮಾನಯಾನ, ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ, ಆಹಾರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು
ಈ ಪ್ರವಾಸದ ದರಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ:
ಟ್ರಿಪಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ (Triple Sharing): ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹95,500
ಡಬಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ (Double Sharing): ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹95,900
ಸಿಂಗಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ (Single Sharing): ಒಬ್ಬರಿಗೆ ₹1,01,600
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (2 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷ): ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ₹89,050 ಹಾಗೂ ಹಾಸಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ₹85,500.
ಪ್ರವಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಮಾನವು ರಾತ್ರಿ 11:35 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಹೋ ಚಿ ಮಿನ್ಹ್ ಸಿಟಿ (Ho Chi Minh City) ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಲಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ.
ದಿನ 1: ಬಾಲಿಯ ಡೆನ್ಪಸರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮನ. ಹೋಟೆಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ನಂತರ 'ಜಿಂಬರನ್ ಬೀಚ್' (Jimbaran Beach) ಭೇಟಿ. ರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಊಟ ಇರಲಿದೆ.
ದಿನ 2: ಕಿಂತಮಣಿ ಮತ್ತು ಉಬುದ್ ನಗರ ಪ್ರವಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಸ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸೆಲುಕ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಶೋರೂಮ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ. ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಮಂಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ತಿರ್ತಾ ಎಂಪುಲ್ ದೇವಾಲಯ, ಮೌಂಟ್ ಬತೂರ್ ಮತ್ತು ಬತೂರ್ ಸರೋವರದ ರಮಣೀಯ ನೋಟಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ದಿನ 3: ತಂಜುಂಗ್ ಬೆನೊವಾ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಅನುಭವ ( ಬನಾನ ದೋಣಿ ಸವಾರಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಮ್ ಬೋಟ್ ರೈಡ್) ಹಾಗೂ 'ಟರ್ಟಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್' (ಆಮೆ ದ್ವೀಪ) ಭೇಟಿ. ಸಂಜೆ ಉಲುವಾಟು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಕೆಚಕ್ ನೃತ್ಯ' (Kecak Dance) ಪ್ರದರ್ಶನ.
ದಿನ 4: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮನ್ ಆಯುನ್ ದೇವಾಲಯ, ಉಲುನ್ ದಾನು ಬ್ರಾಟನ್ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ತನಾಹ್ ಲಾಟ್ ದೇವಾಲಯಗಳ ಭೇಟಿ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿದೆ?
4 ಉಪಾಹಾರಗಳು (Breakfast), 5 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಗಳು ಮತ್ತು 4 ರಾತ್ರಿ ಊಟಗಳು .
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು.
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಕೋಚ್ (A/C Deluxe Coach) ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಗೈಡ್.
80 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ (Travel Insurance).
ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಟಿಪ್ಸ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ.