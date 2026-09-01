ಒಗೆದ ನಂತರವೂ ಮಗುವಿನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
Baby clothes laundry tips: ಮನೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಅತಿಥಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ, ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ.
ಹಾಲಿನ ಕಲೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಹಾಲಿನ ಕಲೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆದ ನಂತರವೂ ಈ ವಾಸನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನ ಅಂಶ ಬಟ್ಟೆಯ ಎಳೆಗಳಲ್ಲಿ (Fibers) ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿದರೆ ವಾಸನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾಲಿನ ಕಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
1. ತಕ್ಷಣವೇ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
1. ತಕ್ಷಣವೇ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಹಾಲಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಮೆತ್ತನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ, ನಂತರ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ತಡ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಹಾಲಿನ ಅಂಶ ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ವಿನೆಗರ್ ದ್ರಾವಣದ ಬಳಕೆ
2. ವಿನೆಗರ್ ದ್ರಾವಣದ ಬಳಕೆ
ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಅತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಆದರೆ ವಿನೆಗರ್ ಅಂಶ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು.
3. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸಹಕಾರಿ
3. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸಹಕಾರಿ
ಹಾಲಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕಿದೆ. ಕಲೆ ಇರುವ ತೇವದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶ ಉಳಿಯದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
4. ಸೂಕ್ತವಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿ
4. ಸೂಕ್ತವಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿ
ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ತಯಾರಾದ ಮೈಲ್ಡ್ (ಸುಣ್ಣಿತವಾದ) ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ.
5. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ
5. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಇಡಿ.
6. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
6. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡಮಾಡದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ
ಗಮನಿಸಿ
ಶಿಶುಗಳ ಚರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಾದ ಅಂಶ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
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