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- September 8: ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಗಜಕೇಸರಿ, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
September 8: ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಗಜಕೇಸರಿ, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಯೋಗಗಳಾದ ಗಜಕೇಸರಿ, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2026, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಗಜಕೇಸರಿ, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವು ದಿನದ ಶುಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಈಡೇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿರಾಳರಾಗುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಶುಕ್ರನ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್, ವಿನ್ಯಾಸ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸ್ಥಾನವು ಭದ್ರ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾರಾಟ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ನೀವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಈ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
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