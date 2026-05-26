ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವಿದು.. ಜಿರಲೆಗಳು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪೌಡರ್ ಉದುರಿಸಿ
Cockroach control tips: ಈ ಜಿರಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸುಲಭ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಜಿರಲೆಗಳು
ಜಿರಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ತುಣುಕುಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಜಿರಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿರಲೆಗಳ ಕಾಟ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿರಲೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಜಿರಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಸಾರ (Diarrhea), ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಜಿರಲೆ ಓಡಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು
ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (Boric Acid) ಬಳಕೆ
ಇದು ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಮಾರ್ಗ. ಮಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಣ್ಣ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳು, ಸಿಂಕ್ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಆಸೆಗಾಗಿ ಬರುವ ಜಿರಲೆಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಸಾಯುತ್ತವೆ.
ಬೇವು ಮತ್ತು ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ
ಜಿರಲೆಗಳಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಎಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಒರೆಸುವ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಗಳಿಗೆ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಜಿರಲೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ
ಇದು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಜಿರಲೆಗಳು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆಯು ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ಕೇವಲ ಮದ್ದು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಜಿರಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ:
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಮಲಗಬೇಡಿ.
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒಣದಾಗಿಡಿ.
ಆಹಾರದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಇದರಿಂದ ಜಿರಲೆಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ನಂತರವೂ ಜಿರಲೆಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, 'ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' (Pest Control) ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಜಿರಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
