ಕಸ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಆಹಾರದ ತುಣುಕುಗಳು, ಕಸ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಜಿರಲೆಗಳು ಒಳಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಜಿರಲೆಗಳು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಜಿರಲೆಗಳು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಿಂದು ಸಾಯುತ್ತವೆ.
ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್, ರೋಸ್ಮರಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ಮಿಂಟ್ನಂತಹ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಲೆಗಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯ (Bay leaf) ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಲೆಗಳು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಜಿರಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವು ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ.
ವಿನೆಗರ್ನ ಆಮ್ಲೀಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಲೆಗಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಜಿರಲೆಗಳು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಘಾಟು ವಾಸನೆಗೆ ಜಿರಲೆಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಜಿರಲೆಗಳು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
