Kannada

ಸುಲಭ ಉಪಾಯ

ಕಸ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

women Feb 19 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ

ಆಹಾರದ ತುಣುಕುಗಳು, ಕಸ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಜಿರಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ

ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಜಿರಲೆಗಳು ಒಳಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಜಿರಲೆಗಳು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಜಿರಲೆಗಳು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಿಂದು ಸಾಯುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು

ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್, ರೋಸ್ಮರಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್‌ಮಿಂಟ್‌ನಂತಹ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಲೆಗಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ

ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯ (Bay leaf) ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಲೆಗಳು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಜಿರಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವು ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ವಿನೆಗರ್

ವಿನೆಗರ್‌ನ ಆಮ್ಲೀಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಲೆಗಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಜಿರಲೆಗಳು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಘಾಟು ವಾಸನೆಗೆ ಜಿರಲೆಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಜಿರಲೆಗಳು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Social Media

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ… ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಫೀಸ್ 27ಲಕ್ಷ!

ಹುಷಾರ್... ನಮ್ಮ ಈ 7 ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

Kitchen Tips: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಳಸುವಾಗ ಈ 7 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ