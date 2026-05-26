ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾ? ಅವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತವೆ? ಈ ವಿಷಯಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ (Shelves) ಇಡಬಹುದು.
FDA ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಜಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಾದರೆ ಅವು ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿ ಆಡದ (Airtight) ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಾಪಮಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ 4°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.
ಮೀನುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು Freezing ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೀನುಗಳು ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಮೀನಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲಿಬಟ್ (Halibut) ಮತ್ತು ತಿಲಾಪಿಯಾ (Tilapia) ಅಂತಹ ಮೀನುಗಳು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ (Mackerel - ಬಂಗಡೆ) ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಮನ್ (Salmon) ಅಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
Diabetes Fruits: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ 9 ಹಣ್ಣುಗಳಿವು!
ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಪಕ್ಕಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ!
ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರಾ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!