Kannada

ಮೀನುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

food May 26 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:stockPhoto
Kannada

ಗೊಂದಲ ಬೇಡ!

ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾ? ಅವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತವೆ? ಈ ವಿಷಯಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ

ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ (Shelves) ಇಡಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ?

FDA ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಜಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಾದರೆ ಅವು ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು

ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿ ಆಡದ (Airtight) ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಾಪಮಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ 4°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು (Freezing)

ಮೀನುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು Freezing ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೀನುಗಳು ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಒಂದೊಂದು ಮೀನಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ

ಪ್ರತಿ ಮೀನಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲಿಬಟ್ (Halibut) ಮತ್ತು ತಿಲಾಪಿಯಾ (Tilapia) ಅಂತಹ ಮೀನುಗಳು ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Our own
Kannada

ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಮೀನುಗಳು

ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ (Mackerel - ಬಂಗಡೆ) ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಮನ್ (Salmon) ಅಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: stockPhoto

Diabetes Fruits: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುವ 9 ಹಣ್ಣುಗಳಿವು!

ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಪಕ್ಕಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ!

ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರಾ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!