Medicine Strips: ಮಾತ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Medicine Strip Colors Meaning: ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆ ಬಣ್ಣಗಳ ಅರ್ಥವೇನು?
ಈ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ವಿಷಯವೂ ಈ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜನರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಬಣ್ಣಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆ ಇದ್ದರೆ
ಮಾತ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಷಧಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಚೀಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸರಿಯಾದ ಡೋಸೇಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆ
ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಔಷಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಔಷಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
ಮಾತ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಔಷಧದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಔಷಧಿ ಎಂದರ್ಥ. ತೀವ್ರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ, ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಾತ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅವು ಔಷಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
