ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೇಕೆ?
Transgender Blood Donation Case: ರಕ್ತದಾನದ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳನ್ನು ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇಕೆ?
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳು (ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು), ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದು ತಾರತಮ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ (HIV) ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ 6 ರಿಂದ 13 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ರಕ್ತ ಪಡೆಯುವವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ
ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಗಿಂತ, ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೇ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ಸಹ ಈಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
'ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್' (ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ) ಗುಂಪುಗಳ ದತ್ತಾಂಶ
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 2020-21ರ ವರದಿಯಂತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ದೇಶದ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತಂಗ್ಜಾಮ್ ಸಾಂತಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು 'ಕಾಯಂ' ಆಗಿ ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ 14, 15 ಮತ್ತು 21ನೇ ವಿಧಿಗಳ (ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಾಯವು ಒಬ್ಬರ ಗುರುತಿನಿಂದ (Identity) ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನೂ ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಟಿ (NAT) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ, ಕೇವಲ ಗುರುತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
