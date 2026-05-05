500 ರೂ.ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಭರಣ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.  

fashion May 05 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Jewelleryshopper@instagram
ಚಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಳಸಬಹುದು. ತೆಳುವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Jewelleryshopper@instagram
ಈವಿಲ್ ಐ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈವಿಲ್ ಐ ಇರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. 

Image credits: Jewelleryshopper@instagram
ಹೂವಿನ ಚಾರ್ಮ್ ಇರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಚಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿಯಾಗಿ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: Jewelleryshopper@instagram
ಗೆಜ್ಜೆ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Image credits: instagram
ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಚಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಈವಿಲ್ ಐ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 

Image credits: Jewelleryshopper@instagram
ಗೆಜ್ಜೆ ಚಾರ್ಮ್ ಇರುವ ಕಡಾ ಮಾದರಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯು ಕಡಗದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: rajputii_jewellery_ Instagram

