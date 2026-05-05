ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಿ: ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ!

ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
fashion May 05 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt and instagram
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ

ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಇರುವ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: _thatfashiongirl._ instagram
ಚುನ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಿ

ಚುನ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿಯು ಫುಲ್ ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಕುರ್ತಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೋರಿ (ದಾರ) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕುರ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: _thatfashiongirl._ instagram
ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಿ

ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರ್ತಿ ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ತೆಳುವಾದ ಪಟ್ಟಿಯ ಈ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕುರ್ತಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.

Image credits: houseofindah_ instagram
ಡೋರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ

ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಡೋರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕುರ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: houseofindah_ instagram
ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕಾಟನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ

ಈ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕುರ್ತಿ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೋರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಇದೆ.

Image credits: houseofindah_ instagram

