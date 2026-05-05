ತಾಯಿಗೆ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ

ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion May 05 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Cartlane Instagram
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಟಡ್ ಅಥವಾ ಹೂಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿನಿಮಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್‌ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.  

ಎಲೆ ಆಕಾರದ ಎಡಿ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಡ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಟಡ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟಡ್ ನೋಡಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಡಿ ಇಯರಿಂಗ್

ಈ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಡಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸ್ಟೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಲೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಓಲೆ, ಯುವತಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು 60+ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

ರೌಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಡಿ ಇಯರಿಂಗ್

ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಓಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್‌ನ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. 

ಪಿಂಕ್ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಪಿಂಕ್ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್‌ನ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಟಡ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಶೇಪ್ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್

ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಓಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಶೇಪ್‌ನ ಓಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಎಡಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ.

ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಎಡಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್

ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 3 ಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಈ ವಿಶೇಷ ಓಲೆಯನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

Image credits: Cartlane Instagram

