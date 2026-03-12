ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೆ!
Ice cream health benefits: ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅದರ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಂಗಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿವೆ!
ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (ಮಧುಮೇಹ) ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ
ಪ್ರಮುಖ ಡೈರಿ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೇ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (ಮಧುಮೇಹ) ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ(Insulin Resistance)ದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಹಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಡೈರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು' (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್) ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ 2.5 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ 2005ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿವರಣೆ
ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಕಾರಣ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಉಲ್ಟಾ ಪರಿಣಾಮ
ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಪಾಯ ಇರುವವರು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ತಿನ್ನುವ 'ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳ' ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಜೈವಿಕ ರಹಸ್ಯ
ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ (Lower Glycemic Index). ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದರವು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವಾದವೂ ಇದೆ.
ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಔಷಧಿಯಲ್ಲ
ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಔಷಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸವಿಯುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
