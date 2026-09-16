ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಧೈರ್ಯ, ಸಖತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್.. ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರುಷರು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವಾಗ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರುಷರು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಶಿಯು ಅವರ ಗುಣ, ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿ ರಾಶಿಯಿಂದ ರಾಶಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಇವರ ಈ ಕಠಿಣ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೆಂಕಿ ತತ್ವದ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಎದೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವರು ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಒರಟುತನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಅಚಲವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿ ದೇವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರಿಂದಲೂ ಇವರು ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
3. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೊ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ತಮ್ಮ ತೀವ್ರವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದ್ರೋಹವನ್ನು ಇವರು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕಠಿಣವಾದ ಹೊರನೋಟವು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರ ನೇರ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅನಿಸಬಹುದು. ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರ ಅನಗತ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಇವರು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಗುಣ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ.
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