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- ಕುಕ್ಕರ್ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀದ ಕಲೆಯಿದ್ರೆ ಉಜ್ಜೋದು ಬೇಡ, ಈ ರೀತಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಕುಕ್ಕರ್ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀದ ಕಲೆಯಿದ್ರೆ ಉಜ್ಜೋದು ಬೇಡ, ಈ ರೀತಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
Pressure cooker cleaning: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ತಳ ಹಿಡಿದು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಈ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ತಳ ಸೀದು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆಗ ಸೀದ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜೋದು ಬೇಡ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ..
ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ..
ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಪದರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸೀಟಿ (Whistle) ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಚಹಾ ಪುಡಿ (Tea powder) ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು, ಸೋಸಿಕೊಂಡ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ.
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡುವಂತೆ ಸುತ್ತಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸೀದ ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸೀಟಿ, ರಬ್ಬರ್ ತೊಳೆಯೋದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ
ಸೀಟಿ, ರಬ್ಬರ್ ತೊಳೆಯೋದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ
ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಸೀಟಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸೀದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೀದ ಪದರವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದರೆ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀದ ಕಲೆಗಳು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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