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- ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಳ ಹತ್ತುವ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ: ಈ ಈಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಳ ಹತ್ತುವ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ: ಈ ಈಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಳ ಹತ್ತುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಹನಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು 100% ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ತಳ ಹತ್ತುವ ತಲೆಬಿಸಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಳ ಹತ್ತುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನೀರ್, ಆಲೂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದು ಇದೆ. ಆಗ ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾದಲ್ಲಿ ತಳ ಹತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ಅಪಾಯಗಳು ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತವರು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ತಳ ಹತ್ತುವ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಖಾಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ನೀರಿನ ಹನಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ನಡುವೆ ಆವಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಬೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದು, ಪ್ಯಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿ - ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಯಾನ್ 100% ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದರನ್ನಾದರೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ
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