Ganesh Chauthi Special recipe : ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗೋಧಿ, ಮೈದಾ ಮೋದಕ ಮಾಡಿ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರುಚಿಯಾದ ಮೋದಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದೆ. ಜನರು ಗಣಪತಿಯ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೋದಕವನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಫಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋದಕ ಮಾಡ್ಬಹುದು.
ಮೋದಕ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
ನೀರು - 1 ಕಪ್
ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - 1.5 ಕಪ್
ಬೆಲ್ಲ - 1 ಕಪ್
ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1/2 ಟೀಚಮಚ
ಗಸಗಸೆ - 1 ಟೀಚಮಚ
ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಚಮಚ
ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು
ಮೋದಕ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಿ: ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಟೀಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಗಸಗಸೆ, ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವವರೆಗೆ 4-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ: ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, 1 ಕಪ್ ನೀರು, 1 ಟೀಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 3-4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಆ ನಂತ್ರ ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೋದಕ ತಯಾರಿ : ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಕೈನಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟಲ ಆಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ-ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೊಗ್ಗು ಮಾಡಿ.
ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ : ನೀವು ಮೋದಕವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೋದಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಮರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಕ ಇಟ್ಟು ನೀವು 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಮೋದಕ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ.