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- Bengaluru K-Ride Suburban Rail: ಹೊಸೂರು-ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಕೆ-ರೈಡ್ನ 3 ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭ!
Bengaluru K-Ride Suburban Rail: ಹೊಸೂರು-ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಕೆ-ರೈಡ್ನ 3 ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆ-ರೈಡ್ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು, ಯಶವಂತಪುರ-ಚನ್ನಸಂದ್ರ ದ್ವಿಪಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ (BSRP) ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಲಿವೆ.
2027ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರಿಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.17): ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ (Traffic Congestion) ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಉಪನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸುಗಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು 'ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿ (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಿತ' ಅಥವಾ ಕೆ-ರೈಡ್ (K-RIDE) ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರಿನಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿವೆ.
1. ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು ರೈಲು ಹಳಿ ದ್ವಿಪಥ ಯೋಜನೆ (Baiyappanahalli–Hosur Rail Doubling)
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರು ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ. ಸುಮಾರು 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಹಳಿ ದ್ವಿಪಥ ಯೋಜನೆಯು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಗತಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 86 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಲಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ರಸ್ತೆ ನಡುವಿನ 14 ಕಿಮೀ ವಿಭಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಾರಂ, ಹೀಲಲಿಗೆ, ಹುಸ್ಕೂರು ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ (SMVT).
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2027.
ವಿಶೇಷತೆ: ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಐದು ರೈಲು ಹಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಯಶವಂತಪುರ-ಚನ್ನಸಂದ್ರ ರೈಲು ಹಳಿ ದ್ವಿಪಥ ಯೋಜನೆ (Yeshwanthpur–Channasandra Rail Doubling)
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 21.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಹಳಿ ದ್ವಿಪಥ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಆವರ್ತನ (Frequency) ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ವೆಚ್ಚ: ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಾಜು 314 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಾರ್ಗ: ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್, ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಸಂದ್ರ.
ಗುರಿ: 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
3. ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ (BSRP - Bengaluru Suburban Railway Project)
ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 160.45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಜಾಲವು ನಗರದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ 'ಸಂಪರ್ಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ 4 ಲೈನ್ಗಳು
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲೈನ್ (ಕಾರಿಡಾರ್ 2): ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದವರೆಗೆ (25.01 ಕಿಮೀ). ನಾಗವಾರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರವನ್ನು ಇದು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. (ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2028).
ಕನಕ ಲೈನ್ (ಕಾರಿಡಾರ್ 4): ಹೀಲಲಿಗೆಯಿಂದ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆವರೆಗೆ (46.24 ಕಿಮೀ). ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕವನ್ನು ಇದು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. (ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ: ಜೂನ್ 2029).
ಸಂಪಿಗೆ ಲೈನ್ (ಕಾರಿಡಾರ್ 1): ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್) ನಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ (41.40 ಕಿಮೀ). ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾರಿಜಾತ ಲೈನ್ (ಕಾರಿಡಾರ್ 3): ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ವರೆಗೆ (35.52 ಕಿಮೀ). ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ.
18,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ
ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಸುಮಾರು 18,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೆ-ರೈಡ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸಾರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ರೈಲು ಜಾಲವು ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.