1947ರ ಭಾರತದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ Bangalore Watch Company™ ತನ್ನ ಮೊದಲ ‘Forty-Seven’ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಪಯಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ Bangalore Watch Company ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ‘Forty-Seven’ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಕಡಿಮೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಭಾರತದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪಯಣ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘Forty-Seven’ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಆರಂಭದ ಕಥೆ
ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ, ಮಹಿಳೆಯರು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ Bangalore Watch Company ಇದುವರೆಗೆ ವಾಯುಯಾನ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗ್ರಹವೂ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಈಗ Forty-Seven ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಕಥೆಗಳ ಆರಂಭದತ್ತ, ಅಂದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ.
ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
Bangalore Watch Company ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರುಪೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 1947ರ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲದ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಟೈಮ್ಪೀಸ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಲವತ್ತೇಳು ಎಂಬುದು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ. ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗಡಿಯಾರದೊಂದಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಕಥೆಗಳು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಎಂದು ನಿರುಪೇಶ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Forty-Seven 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ದರ್ಜೆಯ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಂಟೇಜ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಷ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಡಯಲ್ಗೆ ಲಿನಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಚಳವಳಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿಯಾರವು ಸ್ವಿಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಂಟೇಜ್ ಲೆದರ್ ಲ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಾರ್ಮ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಯ ತೋರಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲದೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ
Forty-Seven ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಕೇಸ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆತ್ತನೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ವಿವರವನ್ನು ವಾಚ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ಪೀಸ್ಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ದೊರೆಯಲಿದೆ. Bangalore Watch Company ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮರ್ಸಿ ಅಮಲ್ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು, ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಮೂಲಕ ಗಡಿಯಾರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೈಮ್ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
Forty-Seven ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ನ ಬೆಲೆ USD 1,250, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹1.20 ಲಕ್ಷ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪೂರ್ವ-ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.