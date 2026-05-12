ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲಿಗೆ 153 ಎಸಿ ಬೋಗಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಐಸಿಎಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲು, ಕೆ-ರೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚೆನ್ನೈನ ಐಸಿಎಫ್ಗೆ 153 ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ₹1513.75 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ಮತ್ತು 4 ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು
ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತೇಜನ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, Bengaluru Rail Infrastructure Development Company Limited (ಕೆ-ರೈಡ್/ಬಿ-ರೈಡ್) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ (ಐಸಿಎಫ್) ಗೆ 153 ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (ಎಸಿ) ಬ್ರಾಡ್-ಗೇಜ್ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾದರಿಯ ಬೋಗಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ 1513.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಯೋಜನೆಗೆ ವೇಗ: 153 ಎಸಿ ಬೋಗಿಗಳ ಖರೀದಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆ-ರೈಡ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಒಟ್ಟು 153 ಎಸಿ ಬ್ರಾಡ್-ಗೇಜ್ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾದರಿಯ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಐಸಿಎಫ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 153 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಐಸಿಎಫ್ ಪೂರೈಸುವ ಈ ನೂತನ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಾದ ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ಮತ್ತು ಕಾರಿಡಾರ್ 4ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೆ-ರೈಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್, ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐಸಿಎಫ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ಮತ್ತು 4ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಫ್ ಬೋಗಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯಡಿ 153 ಎಸಿ ಬೋಗಿಗಳ ಖರೀದಿ ಕ್ರಮವು ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕೆ-ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಎಫ್ ನಡುವಿನ ಈ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.