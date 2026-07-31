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- Lung Cancer: ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ?
Lung Cancer: ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ?
Lung Cancer Research: ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಆ ವಿವರಗಳೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ... ಯಾಕೆ?
ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ?
ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ, ಅದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Lung Cancer) ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು. ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 'ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ' ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಳಾದ ಫೋಟೋಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಜನ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸೇದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಸೇದಿದರೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ? ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಇಲಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 600 ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು (ಟ್ಯೂಮರ್) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಡಿಎನ್ಎ ರೂಪಾಂತರಗಳು (DNA mutations) ಅವುಗಳ ಆನುವಂಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇದೇ...
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇದೇ…
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಡಿಎನ್ಎ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಸಿಗರೇಟ್, ಬೀಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೇದುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾರದಿರಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೇದುವವರಿಗೂ ಬರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ..
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ..
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀನ್ಗಳು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಿಒಪಿಡಿ (ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್), ಹೃದ್ರೋಗ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಜೀನ್ಗಳು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಂಬಾಕಿನಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಗರೇಟ್' ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವವೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದೆ
ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವ
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ವರದಾನ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ತಂಬಾಕಿನ ವಿಷದಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಶಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಪದರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ದೇಹದ ಆನುವಂಶಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ಎ ದುರಸ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ.
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