30 ದಿನ 'ಅನ್ನ' ಬಿಟ್ಟು 'ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ' ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಅನ್ನದ ಬದಲು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನದ ಬದಲು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸುಧಾರಣೆ
30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜೋಳವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೋಳದ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದ ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಥಟ್ಟನೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೋಳದಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಅನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?
ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಸಜ್ಜೆ ಮುಂತಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೊತೆಗೆ, ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ.
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