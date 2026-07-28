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- 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೇಹದ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೇಹದ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
Liver Care Kannada: ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪವರ್ಹೌಸ್
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪವರ್ಹೌಸ್
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಅದು ಲಿವರ್ (ಯಕೃತ್ತು). ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಇದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುವುದು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವವರೆಗೆ ಇದು ಸುಮಾರು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್.. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್
ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್.. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಜನರು 'ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ. ಕೊಬ್ಬು ಲಿವರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಲಿವರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಸಿದು, ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಕಡು ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಲ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಏನೇನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಐದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ
ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ (LFT): ಇದು ಲಿವರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ (CBC): ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ: ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸೋಂಕಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ.
ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್: ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಲಿವರ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್: ಲಿವರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.. ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಸದಾ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನಬಂದಂತೆ 'ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್' (ನೋವು ನಿವಾರಕ) ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ಬದಲಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ಕಿತ್ತಳೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಪಾಲಕ್ದಂತಹ ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುವ ಮೀನು ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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