ನೀವು ಟೀ ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಟೀ ಬದಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ನೀರು, ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ನೋಡಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡು ನೀವೇ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ!

TEA SECRET: ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟೀಗೆ 'ಟಾಟಾ' ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 'ಚಾಯ್ ಪ್ರೇಮಿ'ಗಳು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಮ್ಯಾಟರ್!

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾದ ಕಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ದಿನವೇ ಶುರುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು 'ಚಾಯ್ ಪ್ರೇಮಿ'ಗಳ ವಾದ. ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ, ಸಂಜೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದಾರು ಬಾರಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕೇವಲ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಟೀ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು? ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲದು!

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ಮೊದಲ ವಾರದ ಸವಾಲು: 'ಕ್ಯಾಫಿನ್ ವಿತ್‌ಡ್ರಾವಲ್'

ಟೀ ಬಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಫಿನ್‌ಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ತಲೆನೋವು, ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕ್ಯಾಫಿನ್ ವಿತ್‌ಡ್ರಾವಲ್’ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಾಬರಿ ಬೇಡ, ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಹೊಸ ಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಎದೆ ಉರಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ!

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ (Acidity) ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಎದೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 30 ದಿನ ಟೀ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿ ಹಾಯಾದ ನಿದ್ದೆ

ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಫಿನ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು ತಡವಾಗಬಹುದು. ಚಹಾ ಸೇವನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ (Quality of Sleep) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೀರಿ.

ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಾಯಾಲೋಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

ನಾವು ಟೀ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ, ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಟೀ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸೇವನೆಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಹಾಗಾದರೆ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ತಪ್ಪೇ?

ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ! ಟೀಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಅದರ 'ಅತಿಯಾದ' ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಪ್ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಟೀಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಈ ‘ಟೀ ಬ್ರೇಕ್’ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ (Detox) ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು:

ನೀವು ಟೀ ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಟೀ ಬದಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ನೀರು, ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳನ್ನು (Herbal Tea) ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ನೋಡಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡು ನೀವೇ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ!