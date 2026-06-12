ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಮೈಗ್ರೇನ್, ತೊದಲುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಈ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟ್ರಿಕ್!
Tongue stretch exercise benefits: ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೊ ಬದಲು, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 40 ಸೆಕೆಂಡು ಕಾಲ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಚಾಚುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
'ಟಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್'
‘ಟಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್’
ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಮೈಗ್ರೇನ್, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು, ರಂಗುರಂಗಿನ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 40 ಸೆಕೆಂಡು ಮೀಸಲಿಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಹೌದು. ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಿಂಹಾಸನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಈ 'ಟಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್' ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ!
ದಿನಾ 40 ಸೆಕೆಂಡು ಸಾಕು
ದಿನಾ 40 ಸೆಕೆಂಡು ಸಾಕು
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಬರುವ ಒತ್ತಡ, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಮೈಗ್ರೇನ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ದಿನವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇವಲ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿ ಹಿಡಿಯುವ ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಚಾಚುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ (Stretch ಆಗುತ್ತವೆ). ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು (Thyroid Gland) ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ
ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿನವಿಡೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದವಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಿಗಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದವಡೆ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು (Tension) ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖದ ನರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಂಚಾರ (Blood Circulation) ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು (Glow) ಬರಲು ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಚಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು (Salivary Glands) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಗಂಟಲು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಪಶಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ತೊದಲುವಿಕೆ (Stammering) ಇದ್ದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ನಮ್ಯತೆ (Flexibility) ಹೆಚ್ಚಿ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ (Side Effects) ಈ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು!
ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದು, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು.
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