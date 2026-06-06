ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಡೇಂಜರಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ರು 4 Tips
Can leftover rice cause cancer: ಈಗೆಲ್ಲಾ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಭಯ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಂ ಟು ಟೈಂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸಮಯ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಉಳಿದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದೋ ಅನ್ನವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮರುದಿನ ಹಸಿವಾದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಅನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಇದರಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ
ಕೆಲವರು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಗುರವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಜಯೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ... ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು.
1. ಯಾವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಬೇಕು?
ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಊಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹೊರಗೇ ಇಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತೀರಾ ತಪ್ಪು. ಅನ್ನವು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ (ಗಡಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ) ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ವಿಷಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ.. ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆಯಾದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
2. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ 4°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು
ಅನ್ನವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಯಾವಾಗಲೂ 4°C (ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ನವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.
3. ಹೊಗೆ ಬರುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಕೇವಲ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರಿಂದ ಹಬೆ ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಬರುವಷ್ಟು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗಿನವರೆಗೂ ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಅನ್ನವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತದೆ.
4. ಅನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಅನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು.. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.
ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ.. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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