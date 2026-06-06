Does waking up early guarantee success: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೇ ಏಳಬೇಕು (5 AM Club) ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ಯೂರೋಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಾಚೆಲ್ ಬಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
5 AM Club ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಏಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ (ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ) ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೋಟಿವೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೇ?
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ಯೂರೋಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪ್ ರೀಸರ್ಚರ್ (ನಿದ್ರೆ ಸಂಶೋಧಕಿ) ಆಗಿರುವ ರಾಚೆಲ್ ಬಾರ್ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ನಡುವೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಶರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿದ್ರೆಯ ದಿನಚರಿ ಕೂಡ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಗಡಿಯಾರವೇ ಬಾಸ್!
ಮನುಷ್ಯ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವುದು 'ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್' (Circadian Rhythm) ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಯಾವಾಗ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಗಡಿಯಾರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ.. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ 'ಕ್ರೋನೋಟೈಪ್ಸ್' (Chronotypes) ಇರುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಚುರುಕಾಗಿರುವವರನ್ನು 'ಲಾರ್ಕ್ಸ್' (Larks) ಎಂದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವವರನ್ನು 'ನೈಟ್ ಔಲ್ಸ್' (Night Owls) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು (ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್) ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಡಾ. ಬಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಕೆಡುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಪಾಯ
ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಲಾರಾಂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದರಿಂದ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ REM (ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಐ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್) ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲು, ಭಾವನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಈ REM ನಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಕದಡುವುದು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ರಾಚೆಲ್ ಬಾರ್ ಸ್ವತಃ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸತ್ಯ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ.. ರಾಚೆಲ್ ಬಾರ್ ಕೂಡ ತಮಗೇ ತಿಳಿಯದೆ ತಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಸ್ಟ್ (DNA Test) ವರದಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮ ಶರೀರವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಶರೀರದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದರು.
ಯಶಸ್ಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಏಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
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