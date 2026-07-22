ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ರಲ್ಲಿ 9 ಜನರಿಗಿದೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ.. ICMRನಿಂದ ಬಂತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ!
Low HDL cholesterol: ದೇಶದ ಪ್ರತಿ 10 ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ 9 ಜನರಿಗೆ ಅಸಹಜ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಐಸಿಎಂಆರ್ (ICMR) ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 30ರ ಹರೆಯದ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಮೌನ ಘಾತಕನ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವು ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್ (ICMR) ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಪ್ರತಿ 10 ರಲ್ಲಿ 9 ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
1. ಪ್ರತಿ 10 ರಲ್ಲಿ 9 ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ 23,665 ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಲಿಪಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾ' (Dyslipidemia) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾ ಎಂದರೇನು?
2. ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾ ಎಂದರೇನು?
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳ ಮಟ್ಟವು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅತೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಜನರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
3. 30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
3. 30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ 30 ವರ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
4. ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ
4. ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ
ಅಸಹಜ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
5. ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು?
5. ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು?
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಮಟ್ಟವು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ
ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ. 89.1 ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 85.3 ರಷ್ಟಿದೆ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
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