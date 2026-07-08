ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ; ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ 5 ದೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಎಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ದೇಹ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ವೈದ್ಯರು, ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ವಯಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ದೇಹ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ?
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ.. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಕೆ? ಎಂಬುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ:
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು HbA1c ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಅವುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. CBC (ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆ) ಪರೀಕ್ಷೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತಪಾಸಣೆ:
ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (LFTಗಳು), ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (KETಗಳು), ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಗರವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ 12 ಕೊರತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.
ಎದೆ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಟೆಸ್ಟ್:
ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅಲ್ಪಾ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕುಹರದೊಳಗಿನ ಅಂಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೃದಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು 40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ CT ಕರೋನರಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು CT ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಕೋರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರು 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ CT ಕರೋನರಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, CT ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಕೋರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇಸಿಜಿ, ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ DEXA ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.