ವಾಲ್ನಟ್ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ! ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಯವಿದು
Why to eat walnuts on an empty stomach: ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯುನಾನಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಲ್ನಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ
ಅಕ್ರೋಟ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ನಟ್ (Walnut) ಕೇವಲ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್, ವಿಟಮಿನ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯುನಾನಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ರೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ರೋಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ರೋಟ್ ಸೇವನೆಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು
ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ರೋಟ್ ಸೇವನೆಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು
1. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ (Heart Health)
ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ರೋಟ್ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಳ (Brain Health)
2. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಳ (Brain Health)
ಅಕ್ರೋಟ್ ನೋಡಲು ಮೆದುಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ! ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮೆದುಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನನಿತ್ಯ ಅಕ್ರೋಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
3. ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಊತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ (Anti-inflammation)
3. ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಊತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ (Anti-inflammation)
ಅಕ್ರೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ-ಲಿನೋಲೆನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (ALA) ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂಧಿನೋವು ಅಥವಾ ಮೈಕೈ ಊತದಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ.
4. ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ (Glowing Skin)
4. ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ (Glowing Skin)
ಅಕ್ರೋಟ್ ಸೇವನೆಯು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್-ಇ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಕೊಲಾಜೆನ್' ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮೂಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನೆನೆಸುವುದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ನೆನೆಸುವುದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಅಕ್ರೋಟ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
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